Masrawy logo white

هيئة الدواء المصرية تصدر قرارا جديدا بشأن بلازما الدم

04:49 م الأحد 19 ديسمبر 2021
هيئة الدواء المصرية تصدر قرارا جديدا بشأن بلازما الدم

هيئة الدواء المصرية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار هيئة الدواء المصرية، رقم 605 لسنة 2021، بشأن الأدلة التنظيمية للاشتراطات الواجب توافرها في المخازن المنفصلة للبلازما ومشتقاتها ومستلزماتها، وإجراءات تراخيص مراكز تجميع بلازما الدم، وإجراءات استخراج رخصة تشغيل فني لمصنع مشتقات الدم.

المادة الأولى: يعمل بهذا القرار بشأن للاشتراطات الواجب توافرها في المخازن المنفصلة للبلازما ومشتقاتها ومستلزماتها، وإجراءات تراخيص مراكز تجميع بلازما الدم، وإجراءات استخراج رخصة تشغيل فني لمصنع مشتقات الدم، وبقصد في تطبيق أحكامه بالعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

القانون: قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021.

البلازما: هي إحدى مشتقات الدم، ويشمل البلازما العلاجية والبلازما المجمعة بغرض التصنيع.

وجاءت باقي تفاصيل القرار على النحو التالي:

هيئة الدواء المصرية بلازما الدم وزارة الصحة

الخبر التالى:

قرار حكومي بتعديل ضوابط منح تراخيص المنشآت الصناعية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا