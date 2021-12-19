هيئة الدواء المصرية تصدر قرارا جديدا بشأن بلازما الدم

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار هيئة الدواء المصرية، رقم 605 لسنة 2021، بشأن الأدلة التنظيمية للاشتراطات الواجب توافرها في المخازن المنفصلة للبلازما ومشتقاتها ومستلزماتها، وإجراءات تراخيص مراكز تجميع بلازما الدم، وإجراءات استخراج رخصة تشغيل فني لمصنع مشتقات الدم.

المادة الأولى: يعمل بهذا القرار بشأن للاشتراطات الواجب توافرها في المخازن المنفصلة للبلازما ومشتقاتها ومستلزماتها، وإجراءات تراخيص مراكز تجميع بلازما الدم، وإجراءات استخراج رخصة تشغيل فني لمصنع مشتقات الدم، وبقصد في تطبيق أحكامه بالعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

القانون: قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021.

البلازما: هي إحدى مشتقات الدم، ويشمل البلازما العلاجية والبلازما المجمعة بغرض التصنيع.

وجاءت باقي تفاصيل القرار على النحو التالي: