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تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري.. نائبة بـ"الشيوخ" تستنكر بيان الحكومة الألمانية

04:43 م الأحد 19 ديسمبر 2021
تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري.. نائبة بـ"الشيوخ" تستنكر بيان الحكومة الألمانية

النائبة أمل رمزي

كتب- نشأت علي:

استنكرت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بيان الحكومة الألمانية لمطالبتها القضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين يحاكمون على جرائم ارتكبوها .

وثمنت رمزي، بيان وزارة الخارجية المصرية؛ لرفضه التدخل الألماني في الشأن الداخلي، مشيرةً إلى أن بيان الخارجية اتسم بالقوة والحسم في مواجهة التدخل السافر من الحكومة الألمانية.

وقالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، في بيان لها اليوم الأحد، إننا جميعًا نرفض أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي أو أي إجراء من شأنه المساس بالسيادة المصرية أو أن يتم مناقشة إحدى القضايا الداخلية من جانب أية جهة خارجية، مشيرةً إلى أن مطالبة الخارجية الألمانية بالإفراج عن عدد من المتهمين الذين يخضعون للمحاكمة أمام القضاء المصري غير مقبول ويعد أمرًا ساذجًا في ظل سيادة الدولة المصرية .

وأكدت عضو مجلس الشيوخ مدى نزاهة القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية، ولا يمكن لأية جهة أن تتدخل في منظومة القضاء أو مطالبته بالإفراج عن شخص معين؛ حيث يوجد دستور مصري يضمن استقلاله وينظم عمله وإجراءات قانونية يعمل وفقًا لها.

وشددت رمزي على أن الدولة المصرية لديها موقف ثابت من عدم التدخل في شؤون الدول أو أوضاعها الداخلية واحترام سيادة الدول منذ قديم الأزل، ولذلك لا بد أن تكون المعاملة بالمثل ولا تتدخل الدول أيًّا كانت في الشأن الداخلي المصري .

أمل رمزي الحكومة الألمانية مجلس الشيوخ وزارة الخارجية المصرية

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