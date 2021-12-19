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محافظة القاهرة: غلق كوبري تحيا مصر جزئيا في هذا التوقيت

04:34 م الأحد 19 ديسمبر 2021
محافظة القاهرة: غلق كوبري تحيا مصر جزئيا في هذا التوقيت

كوبري تحيا مصر

كتب- محمد نصار:

قالت محافظة القاهرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة إنه نظرا للقيام بأعمال الصيانة الدورية لكوبري تحيا مصر الملجم على محور روض الفرج والتي تشمل تغيير فواصل الكوبري فقد تقرر غلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائري والاتجاه القادم من الدائري إلى الكورنيش ومناطق شبرا غلقا كاملا لمدة ساعتين.

ويكون ذلك اعتبارا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021 وحتى الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر.

وتقرر غلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائري مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر وحتى الساعة الثامنة من صباح نفس اليوم.

كما تقرر غلق الاتجاه القادم من الدائري إلى الكورنيش ومناطق شبرا مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر نفس اليوم.

كوبري تحيا مصر محافظة القاهرة محور روض الفرج مرور القاهرة غلق كوبري تحيا مصر

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