وفد "الزراعة" بجنوب السودان لمتابعة الحالة الصحية والوبائية والإنتاجية للثروة الحيوانية

كتب- مصراوي:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء في جنوب السودان، وبناءً على اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عقدت في يوليو الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جميس واني إيجا نائب رئيس جنوب السودان، قام وفد من وزارة الزراعة بزيارة دولة جنوب السودان؛ لمتابعة الحالة الصحية والوبائية والإنتاجية للثروة الحيوانية هناك.

يأتي ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الزراعة المصرية ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان، وبرعاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

‏وأضافالقصير أن الوفد ‏يتكون من د.مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية،، والدكتور محمد مدكور من معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، والدكتور إسلام زكريا من معهد صحة الحيوان، والدكتور محمد جلال من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

والتقى الوفد عدداً من المسؤولين الحكوميين بجنوب السودان؛ على رأسهم الدكتور أونيوتي إدجو نيكويك وزير الثروة الحيوانية والسمكية، فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية لتفقد المنشآت الخدمية ذات الصلة بالثروة الحيوانية.

وقال القصير إن الوفد قام أيضًا بتشخيص الوضع الوبائي هناك ووضع التوصيات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية في جنوب السودان والبالغ عددها أكثر من 30 مليون رأس من الأبقار والأغنام والماعز؛ مما يجعلها تحتل مرتبة متقدمة في إنتاج الثروة الحيوانية على مستوى القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أنه خلال زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح لدولة جنوب السودان، كان قد بحث مع المسؤولين هناك تقديم الدعم والخبرة المصرية لبناء القدرات وتدريب الكوادر البشرية هناك، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأمصال واللقاحات والقوافل البيطرية.