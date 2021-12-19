"الشيوخ" يبقي على مادتَين بشأن توفير معاملة إنسانية للمسن في هذه الحالات

كتب- مصراوي:

استجابت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، للطلب الذي تقدم به النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، والخاص بإعادة المادتين 43 و44 من قانون المسنين الواردتين في الباب التاسع والمختصتين بالحق في الحماية القانونية والقضائية .

جاء ذلك بعدما ارتأت اللجنة المشتركة حذفهما، والتي ضمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، حيث تختص كل منهما إذا كان المسن متهمًا أو مجنيًّا عليه، بتوفير معاملة إنسانية بجميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة، وتختص الأخري بتوفير وسائل نقل مناسبة لحالتهم الصحية، وكذلك أماكن الاحتجاز الملائمة.

وأضاف عبد العزيز أن الدستور والقانون وحقوق الإنسان تحتم علينا الإبقاء على هاتين المادتين المختصتَين بضرورة إقرار معاملة إنسانية للمسن أثناء محاكمته؛ سواء أكان متهماً أم مجنياً عليه أم شاهداً، وكذلك الإبقاء على توفير وسيلة نقل واحتجاز ملائمة تتناسب مع سن والظروف المرضية للمسن أثناء الاحتجاز .

وتابع النائب بأنه في الآونة الأخيرة وفي ظل عهد الرئيس السيسي الذي يعنى باهتمام بالغ بحقوق الإنسان عمومًا وحقوق كبار السن خصوصًا، وإعطاء هذا الملف أهمية خاصة، فإن شمول هذا القانون هذه المادة والنص عليها يؤكد حرص الدولة المصرية على توفير تلك الحقوق لأصحاب الجميل آبائنا وأمهاتنا .

وجاء نص المادة 43 كالتالي:

يكون للمسن سواء كان متهمًا أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون للمسن المتهم محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويكفل له القانون وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وجاء نص مادة 44 كالتالي:

تراعي الدولة احتياجات المسنين وحالتهم الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لأماكن الاحتجاز والسجون وكل المؤسسات العقابية الأخرى لإتاحتها للمسنين.