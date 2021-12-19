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السجن المشدد.. تعرف علي عقوبة تزوير بطاقة المسنين

02:43 م الأحد 19 ديسمبر 2021
السجن المشدد.. تعرف علي عقوبة تزوير بطاقة المسنين

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على عقوبات تزوير بطاقة المسن.

وتنص المادة (38) من مشروع قانون حقوق المسنين:

يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.​

مجلس الشيوخ عقوبة تزوير بطاقة المسنين السجن المشدد عبد الوهاب عبد الرازق

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