الكاتبة ماجدة الجندي.. رفيقة جمال الغيطاني وداعًا

كتب- مصراوي:

شُيِّع جثمان الكاتبة ماجدة الجندي، اليوم الأحد، والتي تعد أحد أبرز المحررين الثقافيين في مصر والوطن العربي خلال العقود الأخيرة، شريكة عُمر الكاتب الكبير جمال الغيطاني.

وعمَّت حالة من الحزن بالوسط الأدبي بعد نعي نجلها السفير محمد الغيطاني، لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ماجدة الجندي من مواليد مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، تلقت تعليمها بمدرسة الليسيه، وفي عام 1971 التحقت بكلية الآداب، جامعة القاهرة، وبدأت في العمل الصحفي منذ أولى سنوات دراستها بالجامعة.

كانت الانطلاقة الأولى للحياة العملية لها في بلاط صاحبة الجلالة بمجلة "روزاليوسف" كمحررة وكاتبة صحفية، واستمرت في العمل بهذا المكان ما يقرب من عقدَين كاملَين، في قسم "أفيش"، ثم التحقت بعدها بمؤسسة "الأهرام"، وتدرجت فيها حتى رئاسة القسم الثقافي.

كان لها دور كبير في حرب أكتوبر؛ فقد شاركت زوجها في تغطية الحرب بعد أن تعرف عليها في حرب الاستنزاف، إضافة إلى ذلك كان لها دور بارز في المجال الأدبي؛ فعقب تقلدها منصب رئيس القسم الأدبي في جريدة "الأهرام"، عملت على إنشاء وتدشين صفحة تحت مسمى "غذاء العقول" تقدم من خلالها تعريفًا لأهم الكتب في مصر والعالم، والتي تهم القراء في مختلف المجالات.

وتولت الراحلة رئاسة القسم الأدبي والأقسام الثقافية في "الأهرام"، كما شغلت ماجدة الجندي رئاسة تحرير مجلة "علاء الدين" للأطفال، والتي تصدرها مؤسسة "الأهرام"، وعملت في مجلة "صباح الخير"؛ حيث نشرت باقة من أروع التحقيقات والحوارات الصحفية.

تعرفت على زوجها جمال الغيطاني خلال تغطية جوانب من حرب الاستنزاف ثم حرب 1973، تزوجته بعد تخرجها في الجامعة عام 1975، ولديها من الأبناء محمد وماجدة الغيطاني.