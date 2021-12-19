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قرار رئاسي بنقل قاضٍ بمحكمة دمياط الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية

02:03 م الأحد 19 ديسمبر 2021
قرار رئاسي بنقل قاضٍ بمحكمة دمياط الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 603 لسنة 2021.

ونصت المادة الأولى من القرار: يُنقل السيد/ إسلام عبدالمعز عبدالباقي يوسف، القاضي بمحكمة دمياط الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

المادة الثانية: ينشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.

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