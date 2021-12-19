قرار جمهوري بتخصيص أرض لإقامة محطتي خدمة سيارات بأسوان
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 601 لسنة 2021.
ونصت المادة الأولى من القرار: تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة أسوان لاستخدامها في إقامة محطتي خدمة وتموين سيارات طبقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن وهما:
1- مساحة 0.22 فدان تقريبا تعادل 950 متر مربع الكائنة بناحية إدفو بحري، مركز إدفو بمحافظة أسوان، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (أ).
2- مساحة 0.46 فدان تقريبا، تعادل 1923 متر مربع الكائنة بناحية بنيان- دراو، محافظة أسوان، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (ب).
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