بينهم شريف عامر.. قرار جمهوري بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف الكبير لمدة 3 سنوات

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 597 لسنة 2021، بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة 3 سنوات.

نصت المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2021 النص الآتي: يشكل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة 3 سنوات برئاستنا وعضوية كل من:

أولا – الأجانب:

( تارو آسو – جوهى ساساكي – الأمير سلطان بن سلمان – بن إليوت – مدير متحف المتروبوليتان "بصفته" – أمين عام منظمة السياحة العالمية "بصفته").

ثانيا- المصريون:

(وزير السياحة والآثار - وزير الثقافة – وزير المالية – مدير مكتبة الإسكندرية – الدكتور زاهي حواس – الدكتور فاروق حسني – هشام عكاشة – الدكتور فاروق العقدة – محمد لطفي منصور – الإعلامي شريف عامر).