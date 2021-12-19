بينهم شريف عامر.. قرار جمهوري بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف الكبير لمدة 3 سنوات
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 597 لسنة 2021، بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة 3 سنوات.
نصت المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2021 النص الآتي: يشكل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة 3 سنوات برئاستنا وعضوية كل من:
أولا – الأجانب:
( تارو آسو – جوهى ساساكي – الأمير سلطان بن سلمان – بن إليوت – مدير متحف المتروبوليتان "بصفته" – أمين عام منظمة السياحة العالمية "بصفته").
ثانيا- المصريون:
(وزير السياحة والآثار - وزير الثقافة – وزير المالية – مدير مكتبة الإسكندرية – الدكتور زاهي حواس – الدكتور فاروق حسني – هشام عكاشة – الدكتور فاروق العقدة – محمد لطفي منصور – الإعلامي شريف عامر).
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