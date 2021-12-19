نقيب القراء يعلن نتيجة التحقيق مع القارئ صاحب عبارة "الحشاش لما يكون فايق" على فيسبوك

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، إن القارئ صديق إبراهيم الحشاش، عضو النقابة، كاتب عبارة "الحشاش لما بيكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق"، عبر صفحته على "فيسبوك"، تم التحقيق معه بالنقابة، أمس السبت.

وأضاف حشاد في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن لجنة التحقيق اطلعت على البطاقة الخاصة بالقارئ ووجدت أن الحشاش هو اسم العائلة التي ينتمي إليها، واتضح أنه لم يقصد أي شئ من الجملة التي كتبها على صفحته؟

وأشار نقيب القراء، إلى أن اللجنة وجدت أن القارئ لديه حسن نية فيما كتبه على صفحته، خاصة أنه لا يدخن، وأخذت عليه اللجنة تعهدا في بعدم كتابة مثل هذه العبارات مرة أخرى، وأن يلتزم بالقراءة الصحيحة، خاصة أن لديه أخطاء كثيرة في التلاوات.

ولفت حشاد، إلى أن القارئ اعترف بالخطأ، وأكد أنه لم يقصد أي شئ، وأعلن تقبله لكل القرارات التي تصدر عن لجنة التحقيق، ولذلك تم حفظ التحقيق معه.

كانت نقابة القراء، أحالت الشيخ صديق ابراهيم الحشاش إلى التحقيق، بعد أن نشر على صفحته بـ"فيسبوك" مقطع فيديو يتلو فيه القرآن، وكتب أعلاه "الحشاش لما بيكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق".

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