السوشيال ميديا كادت تعصف بها.. كلمة رئيس "الشيوخ" احتفاءً بيوم اللغة العربية

كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة في بداية أعمال الجلسة العامة، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وقال عبد الرازق: اللغة العربية فيها نقرأ ماضينا وبها نسطِّر حاضرنا ونفكر لبناء مستقبلنا.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: ولِمَ لا وهي ركن من أركان هويتنا الوطنية، قائلًا: باتت اللغة العربية عصية على الانسحاق الحضاري بما اشتملت عليه من عناصر البقاء والخلود واستيعاب مستجدات العصر بما حباها الله من استراتيجيات جعلتها صامدة في مواجهة حملات التغريب.

وأكد عبد الرازق أن اللغة العربية حظيت بقيمتها بين لغات العالم بما امتنَّ الله بها بأن جعلها لغة كتابه العزيز، والذي وسعته لغة وغاية.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن أسلافنا قاموا بواجبهم تجاه اللغة العربية فأدوا الأمانة على أتم ما يكون، لإدراكهم عظم المسؤولية وشرف المكانة التي أقامهم الله فيها.

وتابع عبد الرازق: اللغة العربية لغة قوية البنيان عظيمة الشأن بين لغات العالم، وهي تحتاج منا إلى الجهود العظيمة لما تتعرض إليه من أخطار ممنهجة في محاولات لطمسها واغتيال معنويات المتمسكين بها واتهامها بعدم استيعاب الجديد ومحاولات إبعادها؛ لتحل محلها اللغة الرقمية واللغة الفرانكو عربية.

وأشار رئيس "الشيوخ" إلى أن السبب في ما وصلت إليه اللغة العربية هو وسائل التواصل الاجتماعي التي كادت تعصف بلغتنا العربية، مؤكدًا أن الاهتمام باللغة العربية يأتي تفعيلًا لنص المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن ديانة الدولة هي الإسلام واللغة العربية هي لغتها الرسمية.