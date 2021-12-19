"معلومات الوزراء" يستطلع آراء المواطنين بشأن تطعيم فئات الأطفال ضد "كورونا"

كتب- محمد غايات:

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً من استطلاعات الرأي على عينة من البالغين -18 سنة فأكثر- كان آخرها مطلع ديسمبر الجاري؛ لاستطلاع رأيهم بشأن مدى استعدادهم لتلقي اللقاح، ومدى تأييدهم تطعيم الأطفال ضد كورونا، في ضوء موافقة مجلس الوزراء على تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا، بشرط الحصول على موافقة ولي الأمر، وذلك بعد أن تم بالفعل تلقيح هذه الفئة العمرية في العديد من دول العالم.

واتضح بسؤال المواطنين بالعينة عن مدى تأييدهم لحصول الأطفال في هذه الفئة العمرية بمصر (من 12 إلى 17 عامًا) على لقاح فيروس "كورونا"، أن النسبة الكبرى منهم في الاستطلاعات محل الدراسة 41.6%، 40.7%، 46.3%، 49.1% في استطلاعات يوليو، وسبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر 2021 يؤيدون ذلك، في حين عارض 15.2% و16% و19.3%و18.6% على التوالي تطعيم هذه الفئة العمرية.

وبسؤال المواطنين بالعيّنة عن مدى تأييدهم حصول الأطفال في الفئة العمرية من 5 لـ12 عاماً على لقاح فيروس "كورونا"، واتضح أن 27.3% يؤيدون هذا، و9.4% عبروا عن موافقتهم ولكن بشروط، في حين عارض 28.7% حصول الأطفال في هذه الفئة العمرية عليه، ولم يحدد 34.6% من المبحوثين رأيهم.

وكانت أبرز الاعتبارات التي أوقف عليها بعض المبحوثين تأييدهم لحصول الأطفال سواء في الفئة العمرية من 5 إلى 12 أو من 12 إلى 17 عامًا على لقاح فيروس "كورونا" هي أن يكون اللقاح آمناً، وألا يكون له آثار جانبية أو يضر بصحة الأطفال.

وأشار نحو نصف المواطنين بالعينة (تقريباً 49.7%) في نوفمبر الماضي، إلى أنهم حصلوا بالفعل على لقاح فيروس كورونا، بارتفاع قدره 17 درجة مئوية مقارنة بأكتوبر الذي يسبقه 32.5%، في حين بلغت نسبة من لديهم النية للحصول على اللقاح 29.3% في نوفمبر مقارنة بـ40.3% في أكتوبر، وانخفضت كذلك نسبة من ليست لديهم النية في الحصول على اللقاح لتصل إلى 17.4% في الاستطلاع الأخير.