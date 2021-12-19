الطقس.. أمطار على القاهرة بعد ساعات والأرصاد تعلن تفاصيل موجة التقلبات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم ولمدة 48 ساعة تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في ظل وجود تقلبات جوية نتيجة الرياح الجنوبية الجافة القادمة من الصحراء الغربية.

وأضاف شاهين في تصريحات تليفزيونية، أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة هناك تقلبات في الأحوال الجوية لشدة تأثرها بالرياح الشمالية الغربية وستكون نشطة منذ الساعات الأولى من اليوم الأحد على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أنه سيكون هناك انخفاض في الرؤية الأفقية خاصة على الطرق المكشوفة في المدن الجديدة غدا الأثنين، نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأكد أنه مساء اليوم ستشهد بعض المناطق بالقاهرة والوجه البحري أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون غزيرة على السواحل الشمالية.

من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة والسواحل الشماليه 16 درجة وتنخفض عن 10 درجات ليلا؛ ويزيد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.