جهاز 6 أكتوبر يشن حملة لضبط المخالفات بأحياء المدينة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة ٦ أكتوبر، تم شن حملة إزالة المخالفات والإشغالات والمحلات المخالفة بالحي الأول والثاني والثالث.

وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم شن حملة إزالة المخالفات والإشغالات والمحلات المخالفة بالحي الاول والثاني والثالث، وسنتر الأمل، وسنتر الملكة، وسنتر الأمير، وسنتر على الدين، وسنتر جابى مول.

وأكد رئيس الجهاز إنه تم رفض كافة طلبات التصالح على تغيير النشاط من سكني إلى تجاري وجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات الأمنية لإعداد حملات مكبرة على كل أحياء المدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار الحملات لرفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإظهار المدينة بالشكل الحضاري.