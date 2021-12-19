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الطقس شديد البرودة.. الأرصاد: أمطار على القاهرة والحرارة تنخفض لـ10 درجات

10:44 ص الأحد 19 ديسمبر 2021
الطقس شديد البرودة.. الأرصاد: أمطار على القاهرة والحرارة تنخفض لـ10 درجات

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الرياح الجنوبية الغربية تنشط على معظم أنحاء الجمهورية نتيجة تكون منخفض سطحي على البحر المتوسط بقيم ضغط منخفضة وتصل سرعات الرياح إلى 40 كم /س وترافقها هبات عالية السرعة تصل إلى 55 كم/س.

وأضافت الهيئة، إن نشاط الرياح، يعمل على إثارة الرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، وتبدأ من المنطقة الغربية مرورا بالقاهرة وشمال الصعيد والدلتا والوجه البحرى وسيناء والسواحل الشماليه وعلي إثرها تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير.

وتابعت الهيئة: "تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية تصل ليلا إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد أجواء شتوية شديدة البرودة تشهدها معظم أنحاء البلاد، حيث يكون الطقس بارد نهارا على معظم الأنحاء شديدة البرودة ليلا بسبب سيطرة جبهة هوائية باردة قادمة من أوروبا؛ حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة والسواحل الشماليه 16 درجة وتنخفض عن 10 درجات ليلا؛ ويزيد الاحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.

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الطقس أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية سرعات الرياح درجات الحرارة

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