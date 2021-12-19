وزير الإسكان: تنفيذ 15 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحي بالإسكندرية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ 15 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحي الحضر، وصرف صحي المناطق الريفية، بمحافظة الإسكندرية، بإجمالي تكلفة 5.9 مليار جنيه، ويتولى تنفيذ تلك المشروعات، الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، التابع لوزارة الإسكان.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان اليوم، جارٍ إنهاء ربط مشروع نقل مأخذ محطة مياه برج العرب من دليل ترعة مريوط إلي الكيلو 7,83 علي ترعة النوبارية، بالتنسيق بين الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وجارٍ تنفيذ مشروع رافع سيدي عبدالقادر لمياه الشرب (إنشاء خزان سعة 10 آلاف م3 وخطوط ناقلة)، لخدمة 40 ألف نسمة.

وأكد الوزير: جارٍ تنفيذ 8 مشروعات لصرف صحي الحضر، بتكلفة أكثر من 4.5 مليار جنيه، وتخدم ما يزيد على 700 ألف نسمة، وهى، مشروع محطة معالجة الحمأة لمحطة معالجة الصرف الصحي الشرقية، والمرحلة الثانية من محطة معالجة العامرية، بطاقة 100 ألف م3/يوم، ومشروع الصرف الصحي لمنطقة أبو تلات، ومشروع استكمال الصرف الصحي بمنطقة الفلكي، ومشروع شبكات صرف صحي منطقة أرض الجنينة بالعامرية، ومشروع صرف صحي منطقة مرغم الصناعية قبلي وبحري الطريق الصحراوي، ومنطقة الجزام والمناطق المحيطة بها، ومشروع خط الطرد البديل لأرض الهيش، ومشروع تطوير محطات رفع الصرف الصحي (الرأس السوداء - سيدي بشر - السيوف - سموحة).

وأشار المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه جارٍ تنفيذ 5 مشروعات لصرف صحي المناطق الحضرية، بتكلفة 625 مليون جنيه، وتخدم نحو 150 ألف نسمة، وهى، مشروع صرف صحي قرية بنجر السكر 3 شبكات ومحطة رفع، ومشروع محطة معالجة مصطفي اسماعيل، ومشروع محطة معالجة أبيس الأولي، ومشروع الصرف الصحي لقرية أبيس الأولى، وصرف صحى منطقة أبو بسيسة.