انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر جامعة الأزهر الدولي حول "تغير المُناخ"

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت صباح الأحد، فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر جامعة الأزهر الدولي حول "تغير المناخ"، الذي يعقد فس الفترة من ١٨ وحتى ٢٠ ديسمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني، بجلسة بعنوان "اقتصاديات التكيف المناخي" والتي يرأسها الدكتور عبدالدايم نصير مستشار شيخ الأزهر للشئون العلمية والثقافية، ويتحدث فيها الدكتور محمد يونس عميد كلية التجارة بنين بالقاهرة، والدكتور محمد البرس مستشار رئيس جامعة الأزهر للشئون المالية.

وتعقد جلسات مؤتمر جامعة الأزهر، المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، تحت عنوان: «تغير المُناخ؛ التحديات والمواجهة»، على مدار ثلاثة أيام (السبت، الأحد والاثنين)، من 18 إلى 20 ديسمبر 2021م، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقًا من سعى الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدًا وتحضيرًا ودعمًا لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022م.