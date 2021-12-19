حدث ليلاً| مصر ترفض بيان ألمانيا وتعطيل الدراسة في 4 محافظات

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"تجاوزات غير مقبولة".. مصر ترفض بيان ألمانيا بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لمتهمين

أعلنت وزارة الخارجية، مساء السبت رفضها التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.

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القومي للأجور: الحد الأدنى في القطاع الخاص 625 جنيهًا حتى الآن

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص، حتى هذه اللحظة متدني، حيث تبلغ قيمته 625 جنيه فقط، فى ظل أن الحد الأدنى بالقطاع العام 2400 جنيه.

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قرار خاص بالموظفات في الإسكندرية فقط.. تعطيل الدراسة في 4 محافظات

أعلنت 4 محافظات تعطيل الدراسة يوم الأحد في جميع المدارس، للطلاب والمعلمين نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية بوجود موجة من الطقس السيء.

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لجميع أنواع المدارس.. التعليم تعلن موعد إجازة منتصف العام الدراسي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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"أوميكرون ينتشر كالنار في الهشيم".. شبح الإغلاق يهدد أوروبا

أعلنت الحكومة البريطانية، أن متحور أوميكرون المتغير الجديد من فيروس كورونا المستجد، ينتشر بسرعة كبيرة للغاية، لافتة إلى تسجيل آلاف الإصابات اليومية، في الوقت الذي تتجه فيه دول أوروبية نحو الإغلاق، خشية تفشي لا يمكن السيطرة عليه من المتحور الجديد.

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محافظ الإسكندرية: خطة عاجلة لاستيعاب كميات الأمطار بالمحافظة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه منذ عام 2015 بدأت كميات الأمطار المتساقطة على المحافظة في التزايد بصورة كبيرة نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري، والطاقة الاستعابية لمياه الأمطار من خلال شبكات الصرف الصحي بتلك الكميات أصبحت أمرًا صعبًا يحتاج لتدخل سريع.

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منتدى شباب العالم: نصف مليون مشارك من 196 دولة سجلوا على الموقع الرسمي للمنتدى

قالت سارة بدر، المتحدث الرسمي باسم النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، إن هناك أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمي للمنتدى.

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الصحة العالمية: اكتشاف إصابات بأوميكرون في 89 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية السبت اكتشاف حالات إصابة بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا في 89 دولة، لكن هناك تساؤلات ما زالت مطروحة عن مستوى التهديد الذي تمثله السلالة الجديدة.

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"انتظروا الرسالة".. الصحة يكشف تفاصيل تلقي الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن كل من تلقى اللقاح بشكل كامل ومضى عليه 6 أشهر فصاعدًا سوف تأتيه رسالة عبر هاتفه المحمول بتحديث مكان تلقي الجرعة الثالثة التعزيزية، مشيرًا إلى أنه ليس بالضرورة أن يحصل المواطن على نفس النوع من اللقاحات الحاصل عليهم في الجرعتين الأولى والثانية.

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رسميًا.. تعطيل الدراسة في مطروح.. والمحافظة تعلن الطوارئ

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة يوم الأحد في جميع مدارس المحافظة نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية بوجود موجة من الطقس السيء.

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