كورونا في 24 ساعة| تفاصيل الجرعة المعززة وأول تحرك برلماني بشأن السلالة الجديدة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 888 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 311637 حتى اليوم.

ويرصد مصراوي أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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