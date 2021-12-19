قانون العمل الجديد.. القوى العاملة بالشيوخ تناقش رؤية عمال مصر

كتب- يوسف عفيفي:

قال خالد عيش عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن "اللجنة" تناقش اليوم الأحد، رؤية "اتحاد عمال مصر" بشأن قانون العمل الجديد.

وقال عيش إن هذه الرؤية تقدمت بها اللجنة العمالية المشكلة من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير وصياغة نهائية، وعرضها على الأمانة العامة للمجلس، التي تقوم بدورها بمراجعتها، ثم إرسالها إلى رئيس المجلس، لتحديد موعد لعرضها على الجلسة العامة لإقرارها بشكل نهائي، ثم إرسالها إلى مجلس النواب.

وأضاف أن "اللجنة العمالية" التي شاركت في نقاشات الأسبوع الماضي، وعرضت رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كانت نموذجاً يحتذى به في النقاش والحوار المجتمعي ومنها:

- الحرص على مصالح العمال.

- تحقيق العدالة بين طرفي العملية الإنتاجية.

- إجراء تعديلات من شأنها الاحتكام في كل أشكال النزاع بين صاحب العمل والعامل إلى المحاكم العمالية المتخصصة -المنوط بها الفصل في كافة النزاعات الفردية والجماعية-.

- مواجهة السلبيات في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.

- حماية العامل اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، وحماية العمالة غير المنتظمة.

- إعادة تعريف الأجر.

- تصنع بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، وتتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ومع سياسات الجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت حقوق العمال محل تقدير واهتمام باعتبارهم "جنود الإنتاج".

جدير بالذكر، أن "اللجنة العمالية" المشكلة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سلمت الأسبوع الماضي خطاباً رسميا إلى المهندس عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عثمان الأمين العام للمجلس، بشأن ضم رؤية ممثلي عمال مصر في المضبطة الخاصة بالحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل والخاصة بتعديلات على بعض مواد المشروع، وطلب إعادة المداولة على مواد أخرى.

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