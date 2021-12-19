حالة الطقس حتى الجمعة 24 ديسمبر: عدم استقرار وبرودة

​كتب- أحمد مسعد:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الأسبوع المقبل، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

ونشرت الأرصاد بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة بداية من اليوم الأحد الموافق 19 ديسمبر، حتى الجمعة 24 ديسمبر كالتالي..

حالة الطقس الأحد 19 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحري 17-10

السواحل الشمالية 16-11

جنوب سيناء 21-14

شمال الصعيد 18-7

جنوب الصعيد 21-10

حالة الطقس الاثنين 20 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحري 15-9

السواحل الشمالية 15-11

جنوب سيناء 19-12

شمال الصعيد 15-6

جنوب الصعيد 19-9

حالة الطقس الثلاثاء 21 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحري 17-10

السواحل الشمالية 18-11

جنوب سيناء 20-13

شمال الصعيد 17-6

جنوب الصعيد 19-9

حالة الطقس الأربعاء 22 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحري 17-10

السواحل الشمالية 18-11

جنوب سيناء 22-14

شمال الصعيد 18-10

جنوب الصعيد 21-10

حالة الطقس الخميس 23 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحري 18-11

السواحل الشمالية 17-12

جنوب سيناء 22-14

شمال الصعيد 18-7

جنوب الصعيد 21-10

حالة الطقس الجمعة 24 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحري 19-11

السواحل الشمالية 18-12

جنوب سيناء 23-14

شمال الصعيد 19-7

جنوب الصعيد 23-10

اقرأ أيضًا..

- الأرصاد: أجواء شتوية شديدة البرودة غدًا الأحد على معظم الأنحاء​