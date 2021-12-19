العمرة.. غرفة الشركات تقدم مقترحاتها لتشغيل الموسم وعدد المعتمرين

​​كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، تقديم دراسة مكونة من 7 محاور إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، بشأن موعد الرحلات والطاقة الاستيعابية لأعداد المعتمرين لموسم 1443 هجرية.

وطالبت الغرفة، في الخطاب الموجه إلى الوزير، وحصل "مصراوي" على نسخه منه، بنفس الطاقة لـ"أعوام 1439 - 1440 - 1441 هجرية".

وطالبت الغرفة أيضا، ببدء رحلات العمرة يوم 10 يناير 2022 الموافق 6 جمادي الآخر 1443 هـ حتى 20 أبريل 2022 الموافق 18 رمضان 1443 هـ، ليصبح عدد أيام تنفيذ رحلات موسم العمرة (101 يوما)، بخلاف المهلة الزمنية التي ستحددها الوزارة لتوثيق العقود بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية دون أية عقبات.

وتضمنت الدراسة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، وعدد الرحلات المنظمة من كل مطار، كما تضمنت الدراسة، آليات السوق مع الجانب السعودي، والإجراءات الاحترازية وضرورة حصول المواطنين على لقاح فيروس كورونا.

كما تضمنت الرؤية الفنية لغرفة شركات السياحة، في دراستها أيضا، استعدادات المملكة العربية السعودية لاستقبال المعتمرين، بالإضافة إلى البعدين الاجتماعي والاقتصادي.

وتابعت الغرفة: وعليه فإننا نقترح أن تكون الطاقة الاستيعابية المقررة لموسم عمرة 1443 هجرية هي نفس الطاقة الاستيعابية لمواسم (1439 – 1440 – 1441) والتي تساوي حوالي 82% تقريبا من الطاقة الاستيعابية الفعلية للمنافذ، وذلك تأكيدا لضمان عدم ظهور أية معوقات أثناء الموسم.

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