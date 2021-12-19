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​​الاثنين.. إطلاق منظومة الربط الإلكتروني لدخول العمالة المصرية لليبيا

02:30 ص الأحد 19 ديسمبر 2021
​​الاثنين.. إطلاق منظومة الربط الإلكتروني لدخول العمالة المصرية لليبيا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب يوسف عفيفي:

يعقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ووزير العمل الليبي علي عابد الرضا، مؤتمرًا صحفيًا الاثنين المقبل، لإطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية.

وبحسب بيان اليوم، يعقد المؤتمر بمقر ديوان وزارة القوى العاملة بمدينة نصر بالقاهرة.

ومن المقرر، أن يستعرض الوزيرين، آخر ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الليبية في هذا الشأن.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة منظومة الربط الإلكتروني العمالة المصرية سوق العمل الليبية

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