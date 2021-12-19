​​بعد 3 أشهر من موافقة البرلمان.. حكاية تطبيق يستخدم الدراما لمواجهة التنمر

يعد "التنمر" ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها، تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قِبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم، وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار، هذا هو التعريف العلمي لتلك الآفة الاجتماعية التي ظهرت مؤخرًا في مجتمعنا.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، في شهر أكتوبر الماضي، في خطوة وصفت بالتاريخية، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تغليظ عقوبة التنمر؛ بهدف حماية جميع الأفراد في المجتمع من التعرض إلى التنمر، لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعرض حاليًّا، في أول تطبيق "عملي توعوي" بتغليظ القانون وموافقة مجلس النواب عليه وإقراره، على شاشات التليفزيون حكاية "حلم حياتي" من حكايات مسلسل "إلا أنا"، والتي تجسد شخصية فتاة تعاني التوحد.

ونجحت الدراما المصرية مؤخرًا، من خلال حلقات هذا المسلسل، في تجسيد العديد من القضايا الاجتماعية التي ربما حركت "المياه الراكدة" في هذه القضايا؛ مثل حق الزوجة، والزواج من أخرى، وضرب الزوجات.. وغيرها، والتي كانت على مائدة أعضاء مجلس النواب لتحضير مشروعات قوانين خلال الفترة المقبلة.

وتقوم الفنانة مايان السيد، بدور "خديجة"، الفتاة المصابة بالتوحد، والساعية إلى تحقيق حلم حياتها بالتمثيل، وبعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل لاقى استحسانًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وثناءً على مناقشة مثل هذه القضايا.

ويتخذ التنمر عدة أشكال؛منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات، مما ينتج عن هذا الفعل المشين آثار سلبية كثيرة؛ منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي، كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد؛ مما يفاقم المشكلات الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار، ويكون واقع التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعتبرون قليلي الحيلة، ويحدث التنمر عليهم عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم، وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية، التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته، فضلًا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين.

وجاء مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر، الذي وافق عليه مجلس النواب، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

(المادة الأولى): تضمنت إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه، وحدًا أقصى مقداره مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين؛ الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفَين. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حدَّيها الأدنى والأقصى (المادة الثانية)، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وبشأن القواعد الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون، أشارت المادة (53) من الدستور، التي تنص على: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وتنص المادة (80 من الفقرتين الثانية والثالثة): "وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري".

وتنص المادة (81): "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا ورياضيًّا وتعليميًّا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم جميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

وتنص المادة (309 مكرر «ب») من قانون العقوبات على "يعد تنمرًا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء إلى المجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حدَّيها الأدنى والأقصى.

وتنص الفقرة «ج» من المادة السابقة بشأن عقوبة التنمر، على "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة".

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