محمود سعد منتقدًا تداول القضايا الشخصية عبر مواقع التواصل: "معرفش مين المسؤول عن كدة"

كتب- مينا غالي:

انتقد الإعلامي محمود سعد، حديث أصحاب المشاكل والقضايا الشخصية في وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك الاهتمام الزائد بها من المتابعين والصحف المختلفة، مبديًا اندهاشه من خروج مثل هذه المشاكل للعامة بتلك الطريقة.

وقال سعد في فيديو بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الواحد لما يبص على الرغاوي والحاجات اللي طالعة وبتروح على الفاضي، ومش قادر أتصور إزاي الناس أصحاب المشاكل بيتكلموا في الحاجات دي عادي كده، وعلى فكرة العالم كله بيهتم بالحاجات دي، علشان ما تفتكروش إني بهاجم الناس، لكن بيكون في جنب الحاجة الوحشة حاجة حلوة بحيث يبقى ده موجود وده موجود."

وأضاف سعد: "لكن لو مفيش غير الوحش كده مينفعش.. وأنا الحقيقة معرفش مين المسؤول عن ده.. هل أصحاب المشاكل ولا هل احنا المسؤولين لأننا نتابع مثل هذه الأشياء ونديها بريق والناس تستضاف، وفي المقابل مثلاً محدش شعر بالمهندس عبد الرحمن مخلوف الذي خطط مدينة أبو ظبي وتوفي منذ 3 أيام".

وتابع: "بصراحة حسيت إننا أحسن من كده بكتير .. ده مش مجتمعنا.. في جرايدة صفراء وأنا معترف بوجودها، لكن جنبها في جرايد تانية كتير بتعمل كده، والحاجات دي بس مش حلوة".