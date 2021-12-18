محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بشارع أنور المفتي بشرق مدينة نصر

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بشارع أنور المفتي بحي شرق مدينة نصر.

وشدد عبدالعال، خلال الجولة، على سرعة رفع التراكمات الناتجة عن أعمال التطوير مع الإسراع في تنفيذ الجدول الزمني لتطوير الشارع والذي سيتم استخدامه كمحور يربط بين شوارع النصر والطيران وعباس العقاد.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير ستتيح زيادة عرض الشارع لـ 4 حارات بما يحقق السيولة المرورية في المنطقة كما تم تسوية المناسيب فيه ورفع الإشغالات وإضافة بالوعات للأمطار كما سيتم تنفيذ أعمال إضاءة به وإعادة تخطيط اللاند سكيب الخاص بالزراعة والتشجير فيه.