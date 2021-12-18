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مدير معبد الكرنك: نستعد لإقامة احتفالية الانقلاب الشتوي

11:30 م السبت 18 ديسمبر 2021
مدير معبد الكرنك: نستعد لإقامة احتفالية الانقلاب الشتوي

معبد الكرنك

(مصراوي):

يستعد الدكتور مصطفى الصغير مدير معابد الكرنك، لإقامة احتفالية بمناسبة الانقلاب الشتوي.

وقال الصغير في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، يشارك في تنظيم الاحتفالية عدد من الجهات منها هيئة تنشيط السياحة، وهيئة قصور الثقافة، وستقام احتفالية فنية على هامش الحفل.

وأضاف الصغير: "الانقلاب الشتوي، ظاهرة فلكية تشهدها محافظتا الأقصر، إذ تشرق أشعة الشمس على المحور الرئيسي لمعابد الكرنك بالأقصر، إيذانا ببدء فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حيث تحدث تلك الظاهرة بشكل سنوي، على مدار يومي 21 و22، ديسمبر من كل عام".

معبد الكرنك احتفالية الانقلاب الشتوي مصطفى الصغير

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