أول تعليق من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد

(مصراوي):

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ما تردد من أنباء بشأن تعطيل الدراسة بسبب ظهور إصابات متحور كورونا الجديد أوميكرون.

وقال الوزير في تصريحات عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك": "ردًا على تكرار الإشاعات كلما يظهر جديد في جائحة كورونا: لا تعطيل أو تغيير في مواعيد الدراسة أو الامتحانات إلا بقرار دولة وهذا لم يحدث وكل ما يثار في هذا الشأن على مواقع التواصل ما هو إلا اجتهادات وبلبلة لا طائل منها ولا داعي لها وكل ما ينسب إلينا في هذا الشأن لا أساس له إذ لم نقل شيئًا عن هذا الموضوع".

يأتي هذا بينما أعلنت 4 محافظات تأجيل الدراسة غدًا الأحد، بسبب حالة الطقس السيئة وموجة الأمطار والرياح والأتربة التي تضرب البلاد حاليًا.

اقرأ أيضًا..

- بعد تعطيلها في 3 محافظات.. مصدر يكشف موقف الدراسة بالجيزة غدًا الأحد

​