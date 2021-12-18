بعد اكتشاف 3 حالات.. هل يُصاب المتعافون من كورونا بـ"أوميكرون"؟

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس، اكتشاف 3 إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وبحسب وزارة الصحة، فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة.

وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.

ولا يزال الجدل قائما بشأن كافة المعلومات الخاصة بمتحور كورونا الجديد، ومنها موقف المتعافين من كورونا ومدى إمكانية إصابتهم مجددا بعدوى أوميكرون.

وتحدث الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارىء الصحية الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية، عن هذا الأمر بالقول إن المنظمة لا تزال تدرس كافة البيانات بشأن متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وأضاف برنان في إفادة لمنظمة الصحة العالمية، إننا "لا زلنا في مرحلة مبكرة للحكم، ولكن المؤشرات تبين أن من أصيب بالفيروس في وقت سابق وحصل على مناعة سيكون عرضة للإصابة بالمتحور الجديد".

وأول أمس، قالت منظمة الصحة العالمية إن أوميكرون "ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متغير سابق."

وأوضحت أنه حتى لو لم يتسبب أوميكرون بمرض أكثر خطورة، فإن العدد الهائل من الحالات يمكن أن يطغى مرة أخرى على الأنظمة الصحية غير الجاهزة.

وأضافت: "اللقاحات وحدها لن تخرج أي دولة من هذه الأزمة. يمكن للبلدان – ويجب عليها – منع انتشار أوميكرون من خلال التدابير التي تعمل اليوم."