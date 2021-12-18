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مدير معبد الأقصر: انتهينا من تركيب تيجان 3 تماثيل

10:16 م السبت 18 ديسمبر 2021
مدير معبد الأقصر: انتهينا من تركيب تيجان 3 تماثيل

من ترميم ثلاثة تماثيل في صرح رمسيس الثاني

(مصراوي):

أكد أحمد العربي مدير معبد الأقصر، في تصريحات خاصة لمصراوي، الانتهاء من ترميم ثلاثة تماثيل في صرح رمسيس الثاني بالمعبد.

وقال العربي: تم تركيب ثلاثة تيجان للتماثيل، بعد دراسة أقيمت عليهم منذ عام ٢٠١٨.

وأضاف: وجدت قطع أثرية مكسورة لعدد من التماثيل في المعبد وقمنا بدراسة لكيفية ترميمها بنفس الخامات الأصلية للتماثيل بما لا يضر بها، ولذا قمنا بتركيب التيجان الثلاثة ومن المقرر استكمال باقي التماثيل المكسورة.

أحمد العربي معبد الأقصر رمسيس الثاني

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