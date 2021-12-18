الأرصاد: أجواء شتوية شديدة البرودة غدًا الأحد على معظم الأنحاء

كتب- محمد نصار:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من طقس الأحد سيكون بارد نهارًا على معظم الأنحاء شديدة البرودة ليلًا بسبب سيطرة جبهة هوائية باردة قادمة من أوروبا؛ حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 17 درجة والسواحل الشماليه 16 درجة وتنخفض عن 10 درجات ليلًا؛ ويزيد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء الشمالية مثيرة للرمال والأتربة على الدلتا والقاهرة والوجه البحري

تصل سرعة الرياح إلى 40 كم/س وهباتها تصل إلى 55 كم في الساعة.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أقصى غرب البلاد عند السلوم تكون رعدية يصاحبها سقوط الأمطار تكون (متوسطة إلى غزيرة الشدة) ومع تقدم الوقت تصل إلى مطروح والإسكندرية ثم مع نهاية اليوم تصل لمناطق من الدلتا والقاهرة ومدن القناه وشمال الصعيد.

اقرأ أيضًا..

- بعد تعطيلها في الإسكندرية.. القاهرة تعلن موقف الدراسة غدا الأحد