نواب التنسيقية يشاركون في ورشة عمل لمنظمة العمل الدولية

أول تحرك من محافظة القاهرة بشأن قرية الفواخير بعد زيارة السيسي

كتب– أسامة علي:

شارك أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد عبدالعزيز وأحمد فتحي ونشوى الشريف وهيام الطباخ، في ورشة عمل لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ووزارة الشؤون النيابية.

يأتي ذلك ضمن مشروع أضواء الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في عدة دول بشمال إفريقيا، وتتضمن أهداف المشروع دعم التطبيق المناسب لمعايير العمل الدولية على المستوى الوطني.

ويهدف المشروع إلى تيسير حصول البرلمان على المعلومات وتعزيز معرفة أعضاؤه بشأن المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية، ويتضمن ذلك تقديم الدعم الفني لإقرار الاتفاقيات الجديدة ومراجعة الاتفاقيات الحالية.

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