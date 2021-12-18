استمرار حملات الإزالة اليومية لمواجهة المخالفات والإشغالات بـ6 أكتوبر

أول تحرك من محافظة القاهرة بشأن قرية الفواخير بعد زيارة السيسي

كتب– أسامة علي:

شن جهاز مدينة 6 أكتوبر، حملة لإزالة المخالفات والإشغالات والمحلات المخالفة بالحي الاول والثاني والثالث "سنتر الأمل، وسنتر الملكة، وسنتر الأمير، وسنتر علي الدين، وسنتر جابي مول.

وأكد رئيس الجهاز، أنه تم رفض كافة طلبات التصالح على تغيير النشاط من سكني إلى تجاري وجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات الأمنية لإعداد حملات مكبرة على كل أحياء المدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى إستمرار الحملات لرفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإظهار المدينة بالشكل الحضاري.

وتمت الحملة بقيادة المهندس رمضان عبد الصمد نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي والمهندس عمرو محى معاون رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي والمهندس محمد الغندور، وحازم مدير إدارة الأمن وبالتنسيق مع كافة الجهات الشرطية والأمنية وكافة الإدارات المعنية.