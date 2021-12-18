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تحذير من الصحة.. 10 أعراض تثبت إصابتك بالسكر

08:40 م السبت 18 ديسمبر 2021
تحذير من الصحة.. 10 أعراض تثبت إصابتك بالسكر

أهم 10 علامات تحذيرية لمرض السكري

كتب– أسامة علي:

نشر حساب وزارة الصحة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجرافيك لـ10 أعراض تعتبر أبرز أعراض الإصابة بمرض السكري.

وقالت الوزارة، إنه يمكن الكشف والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وجاءت الأعراض كتالي:

1- العطش الشديد وجفاف الفم
2- التأخر في التئام الجروح
3- ألم وتنميل في الأطراف
4- حرارة في القدمين
5- تعب وإرهاق
6- نقص مفاجئ في الوزن
7- حكة والتهابات جلدية
8- اضطرابات في البصر
9- كثرة التبول
10- الجوع الشديد

كما يمكن معرفة أقرب وحدة صحية عن طريق تطبيق صحة مصر:

نسخة أندرويد:

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