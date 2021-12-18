حدث في 8 ساعات| تقلبات جوية غدًا وجدول امتحانات أولى وثانية ثانوي
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة كان أبرزها، طوارئ بمطار القاهرة بعد اكتشاف 3 حالات مصابة بـ"أوميكرون"، القصة الكاملة لأزمة مراجعة أعمال نجيب محفوظ، موجة طقس سيئ تبدأ غدًا.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:
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