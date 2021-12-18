كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة والطقس الأحد على مختلف مناطق الجمهورية، تزامنًا مع بدء موجة جديدة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الأحوال.

حالة الجو الأحد.. والظاهرة المسيطرة في الليل

وقالت الأرصاد إنه بالنسبة للقاهرة الكبرى والوجه البحري تكون الظواهر الجوية المسيطرة هي الرمال المثارة والأمطار ليلًا، كما تبلغ سرعة الرياح الجنوبية الغربية 44 كم في الساعة.

وأضافت الأرصاد أنه بالنسبة للوجه البحري فتكون الظواهر الجوية المسيطرة هي الرمال المثارة والأمطار، وتبلغ سرعة الرياح الجنوبية الغربية 40 كم في الساعة.

حالة الطقس الأحد.. رمال وأتربة مثارة

وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة للظواهر المتوقعة على السواحل الشمالية فتتمثل في الرمال المثارة والأمطار، حيث تبلغ سرعة الرياح الجنوبية الغربية 52 كم في الساعة.

كما يتوقع بالنسبة لمنطقة جنوب سيناء أن يسود طقس غائم جزئيا، مع رياح شمالية غربية تبلغ سرعتها 28 كم في الساعة.

ويتوقع رمال مثارة وطقس غائم على شمال الصعيد، مع رياح جنوبية غربية بسرعة 36 كم في الساعة.

وبالنسبة لمنطقة جنوب الصعيد يتوقع أن يسود طقس مشمس مع رياح غربية بسرعة 16 كم في الساعة.

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