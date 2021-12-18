سماء مصر والوطن العربي تشهد أصغر بـدر في 2021

كتب- يوسف عفيفي:

يرصد بسماء مصر والوطن العربي، بعد غروب شمس اليوم السبت 18 ديسمبر، القمر البدر لهذا الشهر، وسيمثل أبعد وأصغر قمر بدر لعام 2021.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر سيكون على مسافة 405,932 كيلومتر، ما يعني بأنه أبعد بمسافة 48,470 كيلومتر عن أقرب وأكبر قمر بدر لهذا العام -البدر العملاق- في مايو الماضي لذلك سيكون حجمة الظاهري أصغر بحوالي 14% وأقل إضاءة بحوالي 30 % وسيكون مشاهدا طوال الليل.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن القمر يشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي بالتزامن مع غروب الشمس ومساره عبر السماء يحاكي المسار الظاهري لشمس شهر يونيو، ويسلك المسار المرتفع حيث ستكون الشمس بعد ستة أشهر، وسيلعب القمر البدر شمال الدائرة القطبية الشمالية دور شمس منتصف الليل في يونيو، ويحدث العكس في خطوط العرض الجنوبية البعيدة حيث سيظل القمر البدر تحت الأفق مثل الشمس في يونيو تماماً.

وأشارت إلى أن القمر البدر، يصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل في كبد السماء مباشرة وسيغرب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الأحد.

وتابعت الجمعية: وبشكل عام يمكن القول بأن القمر بدراً طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون فيها بزاوية 180 درجة من الشمس والتي ستحدث صبيحة الأحد 19 ديسمبر عند الساعة 07:35 صباحا بتوقيت مكة ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر.

إن هذا البدر الصغير لن يكون له تأثير ذو أهمية تأثير على توازن الطاقة الداخلية لكوكبنا باستثناء ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي، فمن المعروف بأن أكبر فرق بين المد والجزر يحدث عند اكتمال القمر أو اقترانه بداية الشهر، وخلال هذه مراحل القمر، تتحد قوى الجاذبية للقمر والشمس لسحب مياه المحيطات في نفس الاتجاه، وبما أن هذا القمر البدر في أبعد نقطة من الأرض فإن التباين أصغر بحوالي 5 سنتيمتر من المد والجزر العادي.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.

ويعتبر هذا الوقت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة لأن كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين.

الصورة المرفقة: مقارنة بين الحجم الظاهري لأصغر قمر بدر وأكبر قمر بدر.