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الصحة تعلن عناوين مراكز علاج الأمراض الوراثية لحديثي الولادة في المحافظات

07:18 م السبت 18 ديسمبر 2021
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كتب– أسامة علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عناوين مراكز متابعة وعلاج حالات الأمراض الوراثية على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

علاج الأمراض الوراثية علاج حديثي الولادة وزارة الصحة

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