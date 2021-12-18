الصحة تعلن عناوين مراكز علاج الأمراض الوراثية لحديثي الولادة في المحافظات

فاروق الباز: أثق في قدرة علماء الأزهر على وضع حلول لحل أزمة تغير المناخ

أول تحرك من محافظة القاهرة بشأن قرية الفواخير بعد زيارة السيسي

كتب– أسامة علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عناوين مراكز متابعة وعلاج حالات الأمراض الوراثية على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.