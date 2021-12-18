الصحة تعلن عناوين مراكز علاج الأمراض الوراثية لحديثي الولادة في المحافظات
07:18 م السبت 18 ديسمبر 2021
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كتب– أسامة علي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عناوين مراكز متابعة وعلاج حالات الأمراض الوراثية على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.
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