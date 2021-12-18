الزراعة توضح بدائل العجز في أعداد المهندسين الزراعيين

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نقص أعداد المهندسين الزراعيين ليست أزمة كما يصورها البعض، مشيرًا إلى أن الدولة قررت عدم ضم مهندسين جدد.

وتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن غياب دور الإرشاد الزراعي، كما أن هناك ما يقرب من 7 آلاف جمعية زراعية على مستوى الجمهورية خالية بالفعل من المرشدين الزراعيين.

وأوضح عزوز، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن وزارة الزراعة توجهت إلي منظومة التحول الرقمي من خلال طرح برامج مجانية تعمل علي مدار الساعة دون توقف عبر مجموعة من المتخصصين والاستعانة بتقنية الذكاء الاصناعي، مشيراً إلي تنفيذ عدة أنشطة حقلية بداية من الزراعة حتي الحصاد من خلال التنسيق مع عدة قطاع أبرزها لجنة المبيدات وإدارة مكافحة الآفات والحجر الزراعي وغيرهم.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، تنفيذ عدة أنشطة رئيسية بالتعاون مع المنظمات "الفاو"، أو منظمات المجتمع المدني، مضيفًا: "القطاع طور قناة مصر الزراعية لتحل بديلًا عن المرشد الزراعي، بجانب الحفاظ على الأعداد الموجودة بالفعل".

وأشار عزوز، إلى إعداد خطة لتطوير وتحديث الخدمات الإرشادية المقدمة للمزارعين تراعي أن مصر مقسمة إلى 5 أقاليم جغرافية، كما أن هناك تباين في نوعية وطبيعة وجودة الأراضي ونظم الري المتبعة ونوعية المياه المستخدمة، فضلًا عن الظروف المناخية لكل إقليم.

كما أضاف: "تم إعداد البرامج الإرشادية في مجالات الإنتاج الزراعي النباتي (محاصيل حقلية ـــ حاصلات بستانية) والحيواني (الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة) مع الاهتمام بالبرامج الخاصة بمناطق الاستصلاح والزراعات المحمية وتدوير وإعادة استخدام المخلفات الزراعية".