علاء مبارك يعلق على هزيمة مصر: "ألف مبروك لمنتخب قطر"

(مصراوي):

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك على هزيمة منتخب مصر أمام نظيره القطري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة العربية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وغرّد مبارك عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائلًا: "هو ده اللي فالح فيه بعد كل مباراة يطلع ينتقد الحكم، ألف مبروك لمنتخب قطر".

وأضاف: "ربنا يستر في تصفيات كأس العالم وأمم أفريقيا، المنتخب يحتاج إلى مدرب وطني".