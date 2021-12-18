محافظ القاهرة يوجه بتأثيث شقق مشروع الخيالة تمهيدا لتسكينها

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن متابعة أعمال تأثيث مشروع الخيالة بمصر القديمة لسرعة الانتهاء منها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تمهيدًا لبدء تسكين المناطق العشوائية المقرر إزالتها ضمن خطة الدولة لتطوير المنطقة المحيطة بسور مجرى العيون الأثرية.

كما ناقش محافظ القاهرة خلال الاجتماع إجراءات الانتهاء من إزالة وتسكين الجزء المتبقي من منطقة بنى هلال بجوار سور مجرى العيون وكذلك استكمال أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبوقرن ضمن مخطط الدولة الشامل لتطوير منطقة الفسطاط .