متحور أوميكرون في مصر.. الصحة تصدر تنبيها بشأن هذه الأماكن

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك منشورا توعويا يحذر من التواجد في الأماكن المزدحمة كالمتاجر والمولات.

وقالت الوزارة، في منشورها، اليوم السبت، إن التواجد في هذه الأماكن يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وطالبت الوزارة، بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية طوال فترة التواجد خارج المنزل، وتلقي لقاح (كوفيد - ١٩) للتقليل من فرصة الإصابة بالمرض.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت في بيان كورونا اليومي أمس الجمعة، عن رصد 3 حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون.

​