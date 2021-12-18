متحور أوميكرون في مصر| عضو صحة النواب يكشف طوق النجاة.. ويطالب بإجراءات مشددة

كتب- مصراوي:

طالب النائب أحمد دراج، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة إعادة الإجراءات الاحترازية المشددة بشأن مواجهة فيروس كورونا مرة أخرى عقب ظهور 3 حالات للمتحور "أوميكرون".

وقال دراج لمصراوي، اليوم السبت، إنه يجب إعادة التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامة وعدم الاختلاط عقب ظهور متحور أوميكرون بمصر، لافتا إلى وجود حالة من الاستهتار من قبل الجميع بشأن هذه الإجراءات.

وأضاف أن اتباع هذه الإجراءات المشددة والحرص على تطبيقها بشكل عملي وليس خوفا من الحكومة، مع أخذ الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لمن تم تطعيمه منذ 6 أشهر تمثل إجراءات كطوق نجاة من الإصابة بهذا المتحور وأسلوب لسرعة المرور منه بأقل الخسائر.

ولفت إلى أن الحكومة وفرت اللقاحات وبكمية كبيرة ولكنها لم تقم بحملات انتشار كثيفة لمقرات التطعيم إلا مؤخرا، مشددا على ضرورة نشر مراكز التطعيم والوصول إلى المواطن في منزله.

وأشار عضو لجنة التعليم أن التوعية هي أساس مواجهة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة إعادة الحملات الإعلامية وتكثيفها خلال هذه الفترة.

وطالب النائب وزارة الصحة بمصارحة المواطنين بشأن اكتشافات هذا المتحور الجديد، مؤكدا على أن التعامل بشفافية في مثل هذه الأمور يجعل المواطن أكثر حرصا على اتباع الإجراءات الاحترازية.

ونوه بأن مواجهة متحور "أوميكرون" ليس مسئولية الحكومات فقط وإنما يجب على منظمة الصحة العالمية أن تتعاون وتتكاتف مع الحكومات من أجل المواجهة، مشيرا إلى أنه يجب الوصول إلى الحالة "صفر" التي من خلالها انتشر هذا الفيروس في العالم وهذه مسئولية المنظمة العالمية.

وتابع أن منظمة الصحة العالمية يجب أن تقوم بوضع بروتوكول علاج دولي وتوفره للدول من أجل المواجهة المتحور الجديد، مشددا على ضرورة أن تقوم بالتعاون الدولي مع الحكومات بإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث عن هذه السلالة الجديدة من أجل معرفة تفاصيلها وطرق التعامل معها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، اكتشاف 3 إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

ونجحت سلطات الحجر الصحي في اكتشاف الإصابات الثلاث بالمتحور الجديد من بين 26 حالة ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.​