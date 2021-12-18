غرفة المطاعم تعقد جمعيتها العمومية العادية يوم 27 ديسمبر الجاري

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عقد الجمعية العمومية العادية للغرفة الساعة الحادية عشرة صباح الإثنين 27 ديسمبر الجاري، بفندق سفير القاهرة بالدقي، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال عادل المصري، رئيس الغرفة، إن الجمعية ستعقد في الموعد المحدد، وإنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع فسوف يؤجل الاجتماع إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً في نفس اليوم وفى نفس المكان ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

وأضاف المصري أن الجمعية ستناقش خلال اجتماعها تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2020-2021، وكذلك اعتماد الميزانية العمومية للغرفة عن العام المالي 2020-2021، وإقرار الموازنة العامة للغرفة عن العام المالي 2021- 2022.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن الجمعية سيتم عرض ملخص لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعته الميزانية العمومية عن العام المالي 2020-2021 المنتهية في 30 يونيو 2021، فضلاً عن تفويض الجمعية لمجلس الإدارة ورئيسه، في شراء مقر لفرع الغرفة بجنوب الصعيد بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في حالة الشراء وتوقيع العقد.

وقال أحمد الناظر، الأمين العام للغرفة، بشأن شروط حضور الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه يحق حضور الجمعية العمومية للغرفـة جميع الأعضاء الساري تراخيص منشآتهم (الصادرة من وزارة السياحة والآثار) حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بشرط سداد كل الاشتراكات المستحقة للغرفة قبل انعقاد الجمعية العمومية للغرفة في 27 ديسمبر 2021 ويمكن السداد حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم 23 ديسمبر 2021 بإيصال سداد البنك بمقر الغرفة.

وأضاف الناظر أنه تطبيقًا لأحكام قرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 والقرار رقم 420 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية (المادة 5) يمثل المنشأة السياحية لدى الغرفة الممثل القانوني لها المعتمد لدى وزارة السياحة؛ وهو من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في شركات الأموال حسب الأحوال أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسؤول المرخص له من وزارة السياحة بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانوني للمنشأة ، وأنه يتعين أخطار وزارة السياحة والغرفة رسمياً بممثل (واحد) للمنشأة حتى يمكن حضور الجمعية العمومية.

وأشار الناظر إلى أنه في حالة الرغبة لأي عضو من أعضاء الجمعية العمومية في توجيه أي استفسارات لمجلس الإدارة خلال انعقاد الجمعية؛ فيمكنه تقديم هذه الاستفسارات كتابة باسم رئيس مجلس الإدارة وإرسالها بالبريد الإلكتروني info@cte-egypt.org أو تسليمها بمقر الغرفة بالقاهرة، في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021.

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