الهجرة: أنشطة ترفيهية لأبناء المصريين بالخارج بجناح مصر في إكسبو دبي

كتب- مصراوي:

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنشطة ترفيهية وثقافية لأبناء المصريين بالخارج وعائلاتهم الزائرين بالجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي في دولة الإمارات بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج"، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وبحضور نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، إن هذه الأنشطة تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يتم الاحتفال به في 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإدخال اللغة العربية ضمن لغات عملها الرسمية في 18 ديسمبر عام 1973.

وشهدت الفعاليات مشاركة وإقبالا من أبناء المصريين الزائرين للجناح المصري، وعدد من أبناء الجالية السودانية بالإمارات، حيث تضمنت الأنشطة العديد من الفعاليات التي من شأنها نقل التقاليد والقيم الوطنية للأجيال الجديدة.

كما شملت التعريف بالثقافة المصرية، بالإضافة لإذاعة الأغنية الرسمية للمبادرة، والتي غنتها المطربة كارول سماحة، وكتبها المؤلف والكاتب الكبير مدحت العدل، وكذلك ألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة للأطفال.

وتعد هذه الأنشطة أحد محاور تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والحفاظ على ثقافتهم وهويتهم المصرية والعربية.​