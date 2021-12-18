الرعاية الصحية تطلق حملة -افحص واطمن- للكشف عن اعتلال الشبكية السكري بالأقصر

كتب- أحمد جمعة:

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم السبت، حملة -افحص واطمن- للفحص والكشف المبكر المجاني عن أمراض الرمد واعتلال شبكية العين وتوفير العلاج بمستشفياتها، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الحملة تهدف إلى إجراء فحص قاع العين، والكشف المبكر عن اعتلال شبكية العين للمرضى الذين يعانون من مرض السكري، والذين يعانون من الأمراض المزمنة، لافتة إلى أن مكان الحملة مستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة في الأقصر.

وأضافت أن الكشف بالحملة في مستشفى طيبة التخصصي بالمجان طوال فترة الحملة، ابتداءً من اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، وحتى يوم الخميس 23 ديسمبر 2021، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر كافة الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى معايير الجودة العالمية للمنتفعين، بداية من الفحوصات الطبية الشاملة مرورًا بالفحوصات التشخيصية والمعملية ووصولًا إلى العمليات والتدخلات الجراحية الكبرى.

وأوضح أن الهيئة تستهدف دعم وتعزيز الخدمات الصحية خاصة للمنتفعين من أصحاب الأمراض المزمنة لتجنب مضاعفات تلك الأمراض والحفاظ على الصحة العامة للأفراد، وهو ما يدفعها إلى التوسع في توفير مزيد من الخدمات الطبية لضمان الرعاية الصحية الشاملة لأصحاب الأمراض المزمنة حرصًا على صحتهم ولمستقبل أفضل لصحة مصر.​