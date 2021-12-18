موسم الشتاء.. الزراعة تصدر توصيات مكافحة سوسة النخيل

كتب-أحمد مسعد:

أصدر معهد بحوث وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مجموعة من التوصيات لمكافحة سوسة النخيل خلال فصل الشتاء.

وتضمنت التوصيات الصادرة عن المعهد ما يلي:

1- إجراء عملية التقليم خلال شهري ديسمبر ويناير مع ترك من 10 إلى 15 سم من قواعد الجريد لعمل تاج للنخلة لتلاشي ظاهرة التهدل التي تزيد نسبة الإصابات بسوسة النخيل الحمراء.

2- إجراء عمليات التكريب وإزالة الرواكيب والرش بطريقة غمر من أعلى لأسفل أو التعفير بعد إجراء هذه العمليات مباشره للوقاية من سوسة النخيل الحمراء والتخلص من آفات الثمار في حالة بيات أو سكون في رأس النخلة.

3- فحص النخيل فحصة كل شهر ومعالجة النخيل المصاب على حسب درجة الإصابة وفي حالة الفسائل الصغيرة المصابة والإصابات القمية يتم غمر النخيل بمحلول المبيدات وفي حالة وجود إفرازات يتم عمل من 5-7 ثقوب بزاوية مائلة حول موضع الإصابة وفي ثقب الإفراز ووضع محلول المبيد بهم مع سد الثقوب بالليف ورش مكان الإصابة.

4- في حالة وجود فجوة يتم تنظيف مكان الإصابة ووضع أقراص الفوتوكسين مكان الإصابة وسد الفجوة بالأسمنت ويراعى في هذه الحالة أن يتم ذلك من خلال متخصصين وفي حالة النخيل المصاب بشدة يتم تقليع النخيل المصاب ودفنه في نفس المكان على عمق متر ونصف مع معاملته بالكيروسين والمبيدات الموصى بها مع ردم مكان الحفر ولا ينصح بحرق النخيل المصاب لأنه غير مجد في مكافحة الآفة ويراعى استخدام المبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة كما أن إجراء العمليات الوقائية والفحص الدوري الشهري يخفض الإصابة بنسبة كبيرة.

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