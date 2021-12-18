رئيس "سياحة النواب" تكشف لـ "مصراوي" مزايا قانون المنشآت السياحية

كتب- مصراوي:

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، إن اللجنة تقوم حاليًّا بمناقشة مشروع قانون المنشآت السياحية الذي يمثل أولوية قصوى للجنة وأعضائها خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت علي، في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أن مشروع القانون سيحدث ثورة تشريعية في القطاع السياحي، موضحةً أن مشروع القانون يهدف إلى تطبيق سياسة الشباك الواحد أمام المستثمر سواء أكان مصريًّا أو أجنبيًّا.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أن سياسة الشباك الواحد تعمل على توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر لتقديم أوراقه، مشيرة إلى أن تسديد كل الرسوم الخاصة في كل الوزارات المعنية سيتم في شباك واحد بوزارة السياحية فقط.

وأشارت إلى أن هذه التسهيلات ستسهم في حصول المستثمر على الموافقة بعد ٣٠ يومًا، وفي حال لم توافق الجهات الأخرى تعتبر الموافقة من وزارة السياحة والآثار موافقة و٤٥ يومًا للمعاينة و٣٠ يومًا لاستخراج التراخيص، وبذلك تم اختصار السنوات إلى ١٠٥ أيام لتسهيل الإجراءات على المستثمر ومحاربة المخالفات.

ولفتت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب إلى أن القانون سيسهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال من كل الجهات لقطاع السياحة.

وكشفت علي أن المنشآت السياحية الحالية والقديمة حصلت على دعم مادي خلال فترة جائحة كورونا، موضحةً أن الدولة لن تتوانى في دعم كل المنشآت سواء المطاعم أو كل ما يضم قطاع السياحة، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهات بتسهيل وتقديم الدعم لقطاع السياحة.