الاثنين.. القومي للبحوث ينظم حلقة نقاشية بشأن تطوير الظاهرة الإجرامية في مصر

كتب- أحمد مسعد:

ينظم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، يوم الاثنين المقبل، حلقة نقاشية بعنوان "تطور الظاهرة الإجرامية في مصر من منظور ضحايا الجريمة 2011- 2018"، لمناقشة نتائج البحث الذي أجراه عدد من أساتذة المركز في إطار البرنامج الدائم لبحوث العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.

يتناول البحث تطور الظاهرة الإجرامية في مصر في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها المجتمع المصري منذ أحداث يناير 2011 والتي شهدت تطورات بالغة الأثر في مختلف مناحي الحياة.

ويرأس الحلقة النقاشية المشرف على البحث الدكتور عصام المليجي، المستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعضوية الدكتورة هند فؤاد، والدكتور عبده العشري، والدكتورة هند نجيب.

يحضر الحلقة عدد من الأكاديميين والأساتذة بالجامعات والمراكز البحثية في مصر وعدد من القيادات الأمنية والقضائية وأعضاء المجالس القومية.

تأتي هذه الحلقة في إطار سلسلة من الحلقات النقاشية التي ينظمها المركز بصورة دورية لمناقشة نتائج الأبحاث العلمية التي يجريها؛ بهدف تحقيق التواصل بين الجهات البحثية والأكاديمية المختلفة وبين الجهات التنفيذية في الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من نتائج هذه البحوث على المستويات كافة.​